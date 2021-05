Opinions

Places en garderie

Lettre à Jules

Quand j’étais petite, je rêvais autant d’être maman que d’être écrivaine et médecin ou professeure dans une grande école. On m’a élevée comme bien d’autres femmes de ma génération, on m’encourageait à avoir de tels rêves et, plus encore, à les réaliser. J’ai eu la chance de voyager, d’étudier dans un domaine qui me passionnait, j’ai rarement senti que les portes m’étaient fermées parce que j’étais une femme, j’ai rarement perçu que je n’étais pas considérée d’égale à égal.