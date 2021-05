Opinions

Armes à feu à Montréal

Des approches qui ont fait leurs preuves

On assiste depuis quelque temps à une hausse préoccupante des incidents liés à l’usage d’armes à feu dans le nord de Montréal et à Laval. Des vies d’adolescents et de jeunes adultes sont fauchées, et les résidants, dans certains secteurs, sont inquiets pour leurs jeunes et n’osent plus sortir le soir. Il serait irresponsable pour les autorités de ne rien faire ou de proposer des réponses qui n’ont que très peu de chances de fonctionner.