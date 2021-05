Ces moments marquants que nous sommes tous en train de vivre en temps de pandémie commencent sérieusement à influencer nos façons d’agir. Mais cette crise planétaire peut-elle aussi influencer nos façons de penser, nos mentalités ? Cela est souhaitable, car en changeant nos mentalités, il devient alors possible d’espérer que nos actions se modifient suffisamment pour enfin contrer les mauvaises habitudes qui nous ont prédisposés à vivre cette crise planétaire.

Frankie Bernèche

Professeur de psychologie, cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Notre besoin de contrôle

Nos mentalités d’avant pandémie nous ont souvent amenés à vouloir tout contrôler. Vraiment tout : le temps, la vie, la nature et même l’amour. Or, maintenant, nous réalisons que nous ne contrôlons pas beaucoup de choses essentielles telles que notre santé, notre liberté et même nos besoins de proximité avec autrui.

Paradoxalement, nous devons nous rendre compte que plus nous tentons de contrôler notre environnement, plus nous nous prédisposons à échouer. Cela ne veut pas dire que nous devons tout laisser aller, mais dans certaines circonstances, il est manifestement salutaire de faire confiance et de lâcher prise.

En fait, le stress que génère notre besoin de contrôle peut souvent nous prédisposer à l’échec. Autrement dit, l’anticipation des conséquences négatives liées à notre manque de contrôle nous prédispose souvent à vivre les évènements que nous craignons.

Par exemple, il est reconnu que d’avoir confiance en leurs chances de guérison peut, chez certains patients atteints de cancer, favoriser leur rétablissement. La confiance et le laisser-aller contribuent à diminuer le stress qui favorise la prolifération des cellules cancéreuses.

Autre exemple ? Un conjoint qui suspecte sans justification l’infidélité de sa conjointe aura tendance à changer drastiquement ses attitudes envers elle, en devenant, par exemple, suspicieux, contrôlant, colérique, etc. Or, même si la conjointe n’a rien à se reprocher, ce sont les attitudes du conjoint qui susciteront chez elle le désir de se trouver un nouvel amoureux. Ainsi, le conjoint jaloux aura, par ses pensées et son besoin de contrôle, suscité ce qu’il craignait au départ.

Ces exemples s’appliquent à toute la société et à de nombreuses situations. Plus nous voulons contrôler un évènement, plus nous nous prédisposons à le susciter. Il s’agit là d’une forme de synchronicité pouvant s’observer lors d’évènements tant malheureux qu’heureux.

La synchronicité

La synchronicité est l’occurrence simultanée d’au moins deux évènements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l’association prend un sens pour la personne qui les perçoit, selon Carl Gustav Jung. En ces temps de pandémie, nous devons nécessairement apprendre à reconnaître les évènements simultanés qui se présentent à nous et à les interpréter comme des signes clairs et nets que nous devons changer nos mentalités.

Un des changements espérés est d’apprendre à faire confiance en la nature et en l’équilibre naturel des choses. Un équilibre mis en œuvre par des évènements qui se synchronisent tout naturellement.

En fait, il est évident que des impacts négatifs sur le plan économique résulteront de cette pandémie mondiale. Mais est-ce le prix à payer pour éveiller les consciences ? Nous devons nous rendre compte que cela fait partie de l’équilibre naturel de la vie. Tout apprentissage à un prix.

Peu importe les erreurs que nous avons faites, nous pouvons toujours atteindre la paix et le mieux-être dans la mesure où nous réparons nos erreurs. En fait, il aurait été plus malheureux pour l’humain de continuer dans son mode de vie prépandémique que d’avoir à assumer le coût de la pandémie actuelle.

Les organes de notre corps suivent un équilibre naturel, une homéostasie. Les composantes de la nature également. Il faut faire confiance à cet équilibre naturel de la vie que les évènements synchronisés mettent en évidence.

Bref, si nous nous efforçons de reconnaître qu’en chaque malheur se cachent une occasion de changement et une occasion d’atteindre un mieux-être, il devient alors apaisant de percevoir le conflit actuel suscité par la COVID-19 comme nécessaire à notre évolution.

En cette année 2021, un choix décisif se présente donc à nous, celui d’un changement radical de nos mentalités. Nous avons avantage à adopter une nouvelle conscience qui favorise l’humanisation de nos modes de vie. Souhaitons-nous de devenir plus humains, moins égocentriques, moins méfiants et plus sensibles aux autres. Souhaitons-nous d’apprendre à être davantage en contact avec nos réels besoins, ceux qui nous procurent les plus grandes satisfactions : l’entraide, le respect de soi et des autres, la compassion et la justice sociale.