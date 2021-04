Opinions

Mon fils est un Meg !

La naissance de mon fils m’a invitée à me questionner plus intensément sur la transmission de l’héritage lié à la Nation W8banaki (abénakise) aux plus jeunes générations. J’en suis rapidement venue à la conclusion que l’apprentissage de l’aln8ba8dawaw8gan (langue abénakise) était le pilier central d’importance. Seul hic : je ne le maîtrisais pas moi-même, ni personne de ma famille immédiate d’ailleurs. J’avais appris quelques mots et expressions, mais sans plus. À la maison, j’interagissais avec mes parents et mes grands-parents uniquement en français.