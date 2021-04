Opinions

Jeunes, santé mentale et médicalisation

Deux pas en avant, un de côté et un en arrière

Le 15 avril 2016 se sont réunies, à l’occasion du Forum Jeunes et santé mentale – Pour un regard différent, plus de 150 personnes préoccupées par la réponse offerte par les services publics aux difficultés vécues par des jeunes souvent marginalisés. On y a déploré l’accès limité à l’accompagnement psychosocial et les obstacles nombreux vers un suivi en santé mentale.