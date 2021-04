Opinions

Ceci n’est pas une crise

J’ai entendu, comme quiconque s’intéresse un tant soit peu au monde des idées, une ribambelle de penseurs jouer aux psychologues du peuple depuis un an. J’ai entendu par exemple le penseur Boris Cyrulnik nous expliquer la différence entre une crise et une catastrophe d’abord. Nous serions dans la deuxième situation, par où il est impossible de revenir à comment c’était avant, et je l’ai entendu ensuite nous vendre sa salade de la résilience encore et encore, et l’idée qu’il faille faire sens de toutes ces souffrances, mais diantre que tout est simple quand on le veut.