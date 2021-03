« Le secteur de l’aviation est un élément essentiel de l’économie canadienne qui facilite le commerce local et international, joue un rôle déterminant dans le tourisme et assure la libre circulation des personnes et des marchandises dans notre pays vaste et diversifié et dans le monde entier », écrit l'auteur.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a atteint nos frontières l’année dernière, l’Association des pilotes de ligne du Canada (ALPA) a agi. Nous nous sommes coordonnés sans relâche avec les dirigeants de nos compagnies aériennes et les représentants du gouvernement pour assurer non seulement la santé, la sécurité et le bien-être de nos équipages de vol, mais aussi de nos passagers et des Canadiens dans les communautés d’un océan à l’autre.

Tim Perry

Président de l’Association des pilotes de ligne du Canada

Un an plus tard, la pandémie de COVID-19 a placé l’industrie canadienne du transport aérien devant une crise existentielle sans précédent, et notre gouvernement nous a laissé tomber.

Le secteur de l’aviation est un élément essentiel de l’économie canadienne qui facilite le commerce local et international, joue un rôle déterminant dans le tourisme et assure la libre circulation des personnes et des marchandises dans notre pays vaste et diversifié et dans le monde entier. Avant l’adoption de la loi COVID-19, l’industrie employait plus de 141 000 Canadiens et avait une empreinte économique de 50 milliards de dollars, ce qui soutenait des millions d’autres bons emplois – et de familles – dans tout le pays.

Malheureusement, le gouvernement n’a pas réagi adéquatement face aux effets de la crise de la COVID-19 sur le secteur de l’aviation au Canada.

Alors que le gouvernement continue de tergiverser, l’industrie devient plus vulnérable et des emplois continuent de disparaître.

Chez Air Transat, le statut d’emploi de près de 5000 travailleurs hautement qualifiés demeure inconnu. En plus de ne pas avoir réussi à atténuer les retombées de la pandémie, notre gouvernement a passé 18 mois à délibérer sur la vente imminente de cette compagnie aérienne à un autre concurrent de l’industrie, ce qui n’a fait qu’ajouter à l’incertitude.

Près de 10 000 carrières chez WestJet demeurent également dans l’incertitude, avec seulement 4800 employés encore en poste, comparativement aux 14 000 employés d’il y a à peine 12 mois. Des centaines de mises à pied supplémentaires ont été annoncées pour le 1er avril.

Le rôle essentiel de l'industrie

Avec tous ces emplois en jeu, notre gouvernement n’a pas réussi à fournir l’aide nécessaire pour stabiliser l’industrie du transport aérien et n’a pas encore montré le moindre signe d’envisager, et encore moins de mettre en œuvre, un plan réaliste qui reconnaît le rôle essentiel de l’aviation dans la reprise de l’économie de notre pays.

Le gouvernement ne reconnaît pas que les compagnies aériennes canadiennes jouent un rôle essentiel dans le maintien d’importantes lignes de vie économiques dans notre pays.

Les restrictions de voyage peuvent sembler être une bonne politique, mais en réalité, ce n'est pas une bonne approche.

Elle ne tient pas compte des problèmes auxquels nous devrons faire face pour que les Canadiens puissent voyager en toute sécurité à l’avenir, ce qui rend la planification du succès presque impossible.

Le gouvernement n’est pas non plus disposé à collaborer avec les principaux intervenants du secteur de l’aviation, comme ALPA Canada, et ignore de nombreuses recommandations bien formulées et fondées sur la science. Grâce à la recherche et à nos relations avec les organisations de l’aviation civile, les régulateurs et les gouvernements du monde entier, nous savons que la reprise du secteur de l’aviation dépend de certains facteurs clés, notamment des partenariats avec tous les acteurs de l’industrie, un soutien financier ciblé avec certaines protections pour les travailleurs, et de nouvelles politiques des mesures de test et de quarantaine de la COVID-19 du Canada.

Notre organisation plus large, l’Association des pilotes de ligne du Canada (ALPA), est le plus grand syndicat de pilotes au monde avec plus de 59 000 pilotes de ligne membres de 35 compagnies aériennes aux États-Unis et au Canada – y compris Air Transat, WestJet et Jazz Aviation – et est également la plus grande organisation non gouvernementale de sécurité aérienne au monde. Depuis 1931, nous avons négocié et défendu des conventions collectives de travail, et nous avons été la force motrice d’innombrables améliorations systémiques qui ont fait du transport aérien commercial aux États-Unis et au Canada le mode de transport le plus sûr au monde. Nous sommes une ressource inestimable avec une histoire de succès par la collaboration, et notre gouvernement doit le reconnaître.

Cette inaction laisse le secteur de l’aviation – et, inextricablement, la reprise économique du Canada – en péril. L’aide gouvernementale est attendue depuis longtemps. L’industrie et ses travailleurs dévoués ont besoin d’un soutien direct dès maintenant.

Joignez-vous à nous aujourd’hui pour dire à notre gouvernement qu’il n’y a plus de temps à perdre. M. Trudeau doit tenir sa promesse de fournir de l’aide à notre industrie maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. Les membres d’ALPA Canada, nos collègues de l’industrie, les Canadiens de tout le pays et notre économie nationale en dépendent tous.