Débats

Formation à distance dans les cégeps

Contre l’ubérisation de l’enseignement

Madame la Ministre McCann, Un groupe de 55 professeures et professeurs du collégial vous a écrit pour demander la pérennisation de la formation à distance (FAD) même après la pandémie de COVID-19, sous une formule dite « hybride » combinant le présentiel et les cours en ligne. Les signataires de la présente s’opposent à cette demande, considérant que l’enseignement en ligne pratiqué actuellement est une mesure d’urgence temporaire et problématique à bien des égards ; c’est pourquoi nous pensons que la crise ne doit pas servir de prétexte à faire de l’enseignement en ligne la norme. Nous en appelons plutôt, dès que possible, à un retour à l’enseignement en présence et à une revalorisation de la vie académique sur les campus.