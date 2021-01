Débats

Santé mentale

Les superhéros, c’est dans les bandes dessinées !

Vous êtes nombreux à me demander pourquoi j’écris un peu moins ces dernières semaines sur Julie La Pie. La réponse est simple : l’inspiration est plus difficile dans le contexte actuel. Même si j’ai un million d’avis sur bien des sujets chauds d’actualité et de société, je pratique une forme de réserve. De l’autocensure, me direz-vous ? Oui, probablement pour me préserver.