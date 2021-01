Débats

De SLĀV au Bye bye 2020, un pas de géant

En regardant le dernier Bye bye, j’ai trouvé réjouissante la présence d’acteurs des minorités culturelles. Mehdi Bousaidan faisait partie des têtes d’affiche, alors que Widemir Normil et Preach ont été les acteurs principaux de deux sketches. Il faut aussi souligner la volonté des créateurs du Bye bye d’inclure parmi les auteurs, les réalisateurs et les acteurs de soutien plusieurs personnes de la communauté noire. L’émission a reçu une grande majorité de critiques élogieuses, et les spectateurs semblent l’avoir grandement appréciée. Je n’ai pas vu de commentaires négatifs sur cette approche plus inclusive.