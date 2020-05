Débats

Des logements sociaux pour reconstruire notre économie

Les temps inédits que traversent le Québec et le monde entier ont amené les citoyens que nous sommes à revoir et à redécouvrir les besoins humains fondamentaux qui sont à la base de nos existences. Les anges gardiens de notre système de santé, les professionnels de l’éducation et les commis d’épicerie, pour ne nommer que ceux-là, n’avaient plus occupé l’espace médiatique collectif de la sorte depuis belle lurette et il était temps que nous les reconnaissions pour ce qu’ils sont : fondamentaux.