J’ai 72 ans et je suis en bonne santé. Est-ce un tort?

On se plaît en ces temps de pandémie à me traiter à part, à me surprotéger voire à me protéger contre moi-même. Qui suis-je pour être ainsi traité ? Une espèce en danger ? Une espèce en voie de disparition ? Un baby-boomer irresponsable ? Un malade potentiel qui s’ignore ? Un citoyen non autonome ? Une personne âgée insouciante ? Un parent non attentionné ? Un grand-parent qui ne sert plus à rien ?