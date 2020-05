Débats

Confusion sur l’immunité

Les enjeux de l’immunité collective naturelle face au SARS-CoV-2 et de la relance partielle de la vie sociale et économique ont ébranlé la confiance de plusieurs citoyens envers le gouvernement. L’extraordinaire complexité scientifique, éthique et politique de la présente crise a possiblement embrouillé la vision et le message du trio Legault-McCann-Arruda.