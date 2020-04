Débats

Planifier l’avec-COVID plutôt que l’après-COVID

Sans perdre l’espoir de découvrir un vaccin ou un médicament pour lutter contre la COVID-19, il faut faire face à la réalité : nous vivons une crise sanitaire sans précédent et la récession économique est déjà bien installée. Même lorsqu’un vaccin et/ou un médicament auront été découverts et testés, encore faudra-t-il les produire et les distribuer, et cela prendra du temps.