Débats

L’impératif de cultiver les fruits de la recherche

Des chercheuses et chercheurs de différents horizons des sciences sociales et humaines nous donnent la mesure dans les prochains jours des défis qui attendent le Québec dans un avenir rapproché. Aujourd’hui, Frédéric Bouchard aborde la question de l’expertise et de la recherche. Un dossier spécial coordonné par Guy Laforest (ENAP) et Jean-Philippe Warren (Université Concordia), en collaboration avec La Presse+.