Seule la panique (d’ailleurs bien compréhensible) peut expliquer l’idée lancée par le gouvernement Legault d’envoyer des médecins spécialistes remplacer les préposés dans les CHSLD.

Lysiane Gagnon

La Presse

Ces spécialistes seraient plus utiles à faire ce pour quoi ils ont été formés. Ils devraient être dans les hôpitaux en train d’opérer ceux qui ont été laissés pour compte – les dizaines de milliers de malades « hors COVID » dont les chirurgies ont été reportées.

Quelque 30 000 opérations (dont beaucoup de cas de cancer) ont été annulées pour libérer plus de 6000 lits d’hôpitaux… qui sont actuellement presque vides, car contrairement aux prévisions, c’est dans les CHSLD que le feu a pris.

Combien de morts (invisibles, celles-là), combien de conditions irrémédiablement aggravées découleront des gigantesques retards accumulés dans la prise en charge des malades « réguliers » ?

Hier, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé la reprise graduelle des examens d’imagerie, mais la veille, le premier ministre déclarait placidement, en appelant les médecins spécialistes en renfort dans les CHSLD, que ce ne serait pas grave de prolonger « de quelques semaines » l’interruption de leurs services médicaux.

Je ne voudrais pas être dans la peau d’une femme souffrant d’un cancer du sein qui apprend que le chirurgien qui doit l’opérer (Dieu sait quand) est allé s’exposer dans un « nid à COVID » au risque de tomber malade à son tour. Si, faute d’équipement de protection, tant de préposés ont fui les CHSLD, pourquoi y envoyer les médecins dont des milliers de malades ont un urgent besoin ?

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE « Le système de santé était déjà malade bien avant l’arrivée du virus », conclut Lysiane Gagnon.

Les médecins spécialistes, on le sait, sont les plus âgés de tous les professionnels de la santé, ne serait-ce que parce qu’ils ont étudié plus longtemps. Ce sont aussi ceux dont le savoir est le moins transmissible, parce qu’il est extrêmement pointu. Si un cardiologue peut, à la rigueur, remplacer une infirmière auxiliaire (et encore, cela ne va pas de soi, car la formation est très différente), personne ne peut faire un travail de cardiologue sauf un autre cardiologue. Ce n’est pas une question de hiérarchie, mais une question de degré de spécialisation.

Il ne s’agit pas ici de jouer une catégorie de malades contre une autre. Toutes les vies ont la même importance, et il faut d’urgence rescaper les résidants des CHSLD déficients.

Mais il y avait d’autres moyens que d’y conscrire les médecins spécialistes dont on a d’autant moins besoin dans les CHSLD que les médecins généralistes semblent y être en nombre suffisant.

Sage précaution, le gouvernement Legault requiert que les gens appelés en renfort aient des connaissances préalables en matière de soins. Mais pourquoi ne pas avoir exercé encore plus de pression sur les professeurs de sciences infirmières ? Les immigrants dotés d’une expérience en la matière n’auraient-ils pas pu jouer un rôle ? Pourquoi tant d’offres de la part de retraités du milieu de la santé ont-elles été ignorées ?

Surtout, pourquoi avoir tant tardé à enrôler les milliers d’étudiants en médecine et en sciences infirmières dont les études sont interrompues ? Ils sont jeunes, donc beaucoup moins susceptibles de subir des complications s’ils sont contaminés par le virus. En s’initiant pour un temps au boulot des infirmières auxiliaires et des préposés, les étudiants y apprendraient l’importance capitale des soins les plus modestes dans le traitement des malades, et le climat de travail, dans les hôpitaux de l’avenir, en serait amélioré.

« On n’a pas eu de signal avant mardi ou mercredi comme quoi il y avait un besoin criant dans les CHSLD », disait hier au Devoir le porte-parole de la Fédération des étudiants en médecine.

Même écho de la part des étudiantes infirmières : « Pourquoi [sommes-nous] à la maison en train de faire des études de cas théoriques ? », s’indignait l’une d’elles. « Il nous reste 20 jours de stage à faire. Pourquoi ne pas nous envoyer sur le terrain et faire compter les heures pour nos stages ? »

Cela vaudrait certainement mieux que de dépêcher dans les CHSLD, comme on l’a fait, des infirmières de CLSC chargées des soins à domicile. Non seulement ces dernières, selon nombre de témoignages, ont été envoyées à domicile sans équipement de protection, mais beaucoup ont fait des allers-retours entre les CHSLD et les domiciles où se trouvent des malades chroniques âgés et des gens qui relèvent d’opérations majeures. Il ne manquerait plus que l’épidémie s’étende à cette autre catégorie de patients !

La présidente de la Fédération des médecins spécialistes, la Dre Diane Francœur, a commis une erreur majeure en acceptant le principe de l’interchangeabilité des fonctions et en négociant des rémunérations : 211 $ l’heure ! Cela, à bon droit, fait hurler les préposés qui recevront 10 fois moins pour le travail qu’ils exécuteront avec plus de compétence que ces novices diplômés, mais maladroits.

Les médecins qui ont une âme de missionnaire étaient parfaitement libres de se porter volontaires à titre individuel (et bénévole). Le fait que leur fédération ait monnayé leur contribution n’a fait que relancer l’éternelle rengaine des médecins spécialistes « privilégiés », « trop riches », « trop snobs »… qu’on se fait maintenant un plaisir d’humilier.

Cette initiative inopportune a fait ressurgir les vieux démons populistes : l’envie, le mépris de l’instruction, l’anti-intellectualisme, la haine des « élites ».

« Médecins, descendez de votre piédestal ! », clame une jeune commentatrice d’un autre journal, « allez changer des couches et passer la moppe ! »

Quiconque a eu affaire aux services de santé n’a jamais vu un médecin spécialiste juché sur un piédestal.

Ce qu’on a vu, bien avant la crise actuelle, ce sont des hommes et des femmes débordés, frustrés par la lenteur du système, le manque de moyens et les salles d’opération fermées, qui n’avaient plus de temps pour la recherche, parce que la clientèle grossissait à mesure que la population vieillissait, et qui étaient chaque jour confrontés, tout comme leurs patients, au rationnement chronique des ressources. Le système de santé, produit de plusieurs gouvernements successifs, était déjà malade bien avant l’arrivée du virus.