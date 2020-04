Nous sommes un groupe de scientifiques dans le domaine de la santé et de médecins qui écrivons pour exprimer notre préoccupation concernant les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé des communautés autochtones et pour souligner l’urgence d’un soutien proactif pour la sécurité alimentaire et le logement. Nous appelons à la solidarité et à une meilleure réconciliation en ces temps difficiles.

Laurie Chan, Malek Batal et Mélanie Lemire

Chercheurs pour le projet FEHNCY, et 84 autres signataires*

Vous devez être conscients de l’importante insécurité alimentaire et de la vulnérabilité des communautés autochtones aux maladies infectieuses. Les communautés autochtones font face à une prévalence d’insécurité alimentaire très élevée, quatre fois supérieure à la moyenne nationale canadienne, atteignant 80 % dans certaines communautés éloignées. La malnutrition et une exposition élevée aux contaminants environnementaux sont également très répandus, avec des implications importantes pour l’efficacité de la réponse immunitaire. Ces problèmes sont aggravés par la crise actuelle et mettent en péril l’accès des communautés à une alimentation saine, qui est essentielle au maintien d’un système immunitaire sain.

Comme plusieurs communautés autochtones dépendent du transport d’aliments du marché en provenance du sud ou des grands centres urbains, les restrictions actuelles des déplacements limiteront probablement de façon considérable l’accès à des aliments frais et nutritifs. Le coût élevé des matériaux pour les activités traditionnelles contribuera également à leur insécurité alimentaire en réduisant leur accès aux territoires traditionnels pour la chasse, la pêche et la cueillette d’aliments traditionnels, qui sont de grande qualité nutritionnelle.

Les communautés autochtones doivent avoir le pouvoir de contrôler leur environnement alimentaire et d’accéder à tous les aliments nécessaires afin d’assurer leur santé et leur bien-être.

Alors que les autorités de santé publique recommandent aux personnes de rester à la maison, il convient de rappeler que les peuples autochtones vivent dans certaines des conditions de logement les plus extrêmes du pays. Dans plusieurs cas, l’accès à l’eau potable est aussi un enjeu de taille. De plus, 20 % des peuples autochtones vivent dans des logements nécessitant des réparations majeures et 20 % vivent dans des maisons surpeuplées, un taux nettement supérieure à la moyenne nationale. La prévalence de surpeuplement et de logements mal entretenus est encore plus élevée dans les communautés inuites et des Premières Nations isolées, où l’occupation moyenne est de six personnes par maison.

La ventilation est essentielle pour éliminer les particules infectieuses dans l’air et des recherches antérieures menées par des membres de notre groupe ont montré que plus des deux tiers des maisons de ces communautés ont des taux de ventilation qui ne répondent pas aux normes canadiennes. De nombreux logements autochtones ont également des concentrations élevées de moisissures et d’autres contaminants dans l’air. En outre, le piètre accès aux services de santé, les prévalences plus élevées de maladies chroniques, telles que le diabète et de maladies respiratoires, et les conditions de vie inadéquates, dont le surpeuplement, les rendent particulièrement à risque pour la COVID-19.

L’annonce de 100 millions de dollars pour soutenir les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales vendredi dernier tombe à point nommé. Cependant, plusieurs communautés ne font pas partie des systèmes alimentaires locaux et régionaux déjà en place et auront une capacité limitée d’utiliser ces ressources financières pour répondre aux besoins alimentaires de leurs populations. Un soutien logistique doit également être fourni pour assurer un approvisionnement régulier en aliments de bonne qualité et en aliments traditionnels pour les communautés autochtones.

Nous devons reconnaître qu’il existe toujours un racisme systémique au sein de la société canadienne qui refait rapidement surface dans de tels évènements.

Des exemples récents sont survenus où des membres des Premières Nations présentant des symptômes ont été refoulés à la porte des hôpitaux, ce qui a non seulement compromis leur propre santé, mais a également pu contribuer à propager le virus dans leurs communautés. D’autres histoires ont fait surface sur la façon dont des membres achetant de la nourriture pour les aînés ont été refoulés de supermarchés parce qu’ils achetaient en trop grandes quantités.

Les nations autochtones ont déjà fait face à d’énormes défis au cours des siècles passés et ont prouvé leur grande résilience. En cette période de crise, nous devons veiller à ce que toutes les personnes vivant au Canada, y compris les peuples autochtones, aient un accès équitable aux services et aux ressources afin d’atténuer la propagation de la COVID-19, en collaboration avec les communautés environnantes et les organisations régionales de santé publique et, par le biais du processus de réconciliation, continuer à apprendre les uns des autres et à élaborer des solutions innovantes.

Nous soutenons également qu’il est essentiel, à court terme durant la crise de la COVID-19, que les gouvernements travaillent en étroite collaboration avec les leaders et les communautés autochtones afin de fournir un soutien alimentaire et des soins médicaux, y compris des évacuations médicales en temps opportun si nécessaire, et, à long terme, apportent des améliorations substantielles à leur alimentation, à leur sécurité et leur souveraineté alimentaire, à l’entretien des logements existants et à la construction de nouveaux logements.

