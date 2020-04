Débats

Quand cette crise sera terminée

Quand cette crise sera terminée, j’irai faire une marche. À tâtons, je marcherai loin et longtemps. En marchant, je serai attentif aux sons de mes pas. Je traverserai Montréal d’est en ouest ; je marcherai loin et longtemps. Attentivement, je regarderai tout ce qui m’entourera. Je sais qu’à ce moment-là, tout sera beau et précieux.