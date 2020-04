Débats

Pas de pause pour les organismes communautaires

Partout où la pauvreté sévit, où les difficultés frappent, des milliers de gens œuvrent dans nos organismes communautaires et redoublent d’efforts, trop souvent dans l’ombre avec les moyens du bord, pour soulager, aider et accompagner ceux et celles qui en ont le plus besoin.