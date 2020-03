Débats

«Elles sont partout»

Le 5 avril 1919, le match de hockey pour l’obtention de la Coupe Stanley entre les Canadiens de Montréal et les Metropolitans de Seattle est annulé à cause « des ravages de la grippe espagnole chez les joueurs… pour la première et la seule fois dans l’histoire de la LNH, une saison de hockey professionnel se termine sans que la Coupe Stanley soit remportée par une équipe ». Entre 1918 et 1920, la grippe espagnole fait 14 000 victimes au Québec, dont 3500 à Montréal.