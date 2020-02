Débats

Start-up: Montréal doit devenir aussi performant que Stockholm

Montréal se retrouve au 33e rang du classement des écosystèmes de start-up mondiaux établi par Startup Genome, derrière Toronto (13e) et Vancouver (24e). En haut du classement trônent des villes et régions que nous ne chercherons pas à concurrencer : Silicon Valley, New York, Paris, Londres, Pékin. Par contre, en comparant des villes de taille et de PIB similaires à Montréal, on remarque que Stockholm occupe la 11e et Amsterdam, la 15e place. Alors que font-elles de mieux que nous ?