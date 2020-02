Débats

L’incontournable Bernie Sanders

Depuis quelques semaines, les sondages nationaux confirment la montée du sénateur Bernie Sanders dans la course à l’investiture du Parti démocrate en vue d’affronter Donald Trump le 3 novembre prochain. La performance de Sanders aux caucus de l’Iowa et à la primaire du New Hampshire, début février, a démontré sa capacité à transformer les prévisions des sondages en résultats concrets. Sa plus récente victoire au caucus du Nevada en fait maintenant un incontournable pour le choix des démocrates à la présidence.