La Prairie : le carambolage n’aurait pas dû être si monstrueux

Le carambolage de La Prairie, ce mercredi, a été provoqué par une bourrasque de neige aveuglante et soudaine. On peut mitiger ici et là ce type de bourrasques par des aménagements routiers, mais on ne peut pas protéger toutes les routes. Toutefois, son ampleur (200 véhicules emboutis sur 1 km) et sa sévérité (2 morts et 90 blessés, dont certains dans un état grave) tiennent à des facteurs humains coupables, mais modifiables.