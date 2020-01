Débats

Créons un fonds d’appui pour la relève d’affaires québécoise

L’entrepreneuriat est essentiel afin d’assurer le développement et la prospérité de l’ensemble de nos régions. Lorsqu’il est bien encadré et appuyé, il contribue à réduire les inégalités économiques et de genre, favorise une citoyenneté active et participe au dynamisme économique de tout le Québec.