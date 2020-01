Chaque 12 janvier depuis neuf ans, les critiques envers la mauvaise gestion des fonds accordés à la suite du tremblement de terre refont l’actualité.

Dominique Anglade et Régine Chassagne

Cofondatrices de la Fondation Kanpe, et 54 autres signataires*

Le gouvernement haïtien, les ONG et les acteurs internationaux ont été montrés du doigt pour leur inhabileté à collaborer de manière efficace dans la gestion des crises, à la relocalisation des populations déplacées et la reconstruction des zones dévastées.

Comme organisation qui vient en appui aux moins nantis, nous avons décidé — depuis les tout débuts de Kanpe — de ne pas mettre l’accent sur les ratés ou les crises, mais plutôt d’imaginer les réussites possibles, d’appuyer des communautés rurales et de les accompagner vers leur autonomie.

Sans ignorer les défis auxquels fait face Haïti, il y a un grand nombre de succès auxquels les médias ne s’intéressent pas. Ces résultats probants se noient dans un discours souvent injustement critique envers Haïti. Il y a une richesse culturelle et historique qui perdure et qui est, généralement, ignorée par la communauté internationale. Nous avons fait de nos priorités le partage de ces réussites, la célébration de cette culture haïtienne et la mise en valeur des forces et des richesses du pays. Les 10 dernières années nous ont rappelé la volonté, le courage et la détermination des Haïtiens.

Chez Kanpe, nous travaillons avec des communautés, des partenaires et des experts haïtiens, et avec des collaborateurs et donateurs canadiens et américains. Comme nous, ils n’abandonnent pas et cherchent, trouvent et appliquent des solutions, malgré les injustices et les crises qui touchent le pays. Ann vanse !

* Signataires : Myriam Achard, Marika Anthony-Shaw, François Audet, Nedgy Augustin, Brenda Atkins, Jason Atkins, Paul Beaubrun, David Belle, Catherine Brisebois, Stéphane Brutus, Win Butler, Will Butler, Thibault Carron, Deborah Cherenfant, Dax Da Silva, Lyndsay Daudier, Darwin Doleyres, Aurore Dupain, Marc-André Franche, Madeleine Féquiere, Jeremy Gara, Phoebe Greenberg, Bradley Grill, Walid Hijazi, Nesmy Jean-Baptiste, Tim Kingsbury, Christian Lazarre, Fernet Léandre, Catherine Lepage, Charles Létourneau, Fritz Louis, Dounia Mikou, Hugo Merveille, Mulaire Michel, Anaïs Monteiro, Herby Moreau, Sarah Neufeld, Juli Pisano, Isabelle Racicot, Richard Reed Parry, Cassandre Regnier, Simon Rivest, Nathalie Sanon, Patricia Seguin, Youssef Shoufan, Martine St-Victor, George Stroumboulopoulos, Mikaël Theimer, Isabelle Thibault, Paul Harry Toussaint, Juslène Tyresias, Chantal Vaillancourt, Loune Viaud, Fabrice Vil, Anne-Marie Withenshaw, Sarah Wolfe, Izvor Zivkovic