Mon ami Max « One-Onti » Gros-Louis

Aujourd’hui, je suis triste. Mon ami Max est décédé. À sa demande, je lui ai parlé il y a quelques jours alors qu’il était sur son lit d’hôpital aux soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Québec. Sa voix était faible, mais il avait encore toutes ses capacités mentales, sa mémoire phénoménale et son humour sarcastique. Il était prêt pour le grand voyage et il considérait avoir vécu pleinement et longuement sa vie et sa responsabilité d’ambassadeur au Québec, au Canada et dans le monde de la nation huronne-wendat qu’il a chérie plus que tout, mais aussi des Premières Nations d’ici qui l’avaient adopté comme conseiller et ami, particulièrement la nation innue.