Livre Éloge de la défaite

Une expérience fondatrice

Dans ce dialogue, Laurent-David Samama et Jérémie Peltier évoquent la défaite et ses enjeux dans une société caractérisée par la recherche de la performance. Ils montrent qu’échouer est intrinsèque à l’être humain et qu’il est possible d’apprécier, parfois, la débâcle, la chute, le revers, simplement pour se sentir vivant.