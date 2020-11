Débats

Et si l’économie sociale était au cœur de la relance ?

La COVID-19 a frappé de plein fouet de nombreuses entreprises à Montréal, de la crise soudaine en mars à la reprise de cet été, à l’entrée en zone rouge le mois dernier et la fermeture de nombreux commerces. Dans ce contexte, les enjeux collectifs tels que la sécurité alimentaire et les soins aux personnes, entre autres, ont été plus que jamais soulevés. Mais le collectif a aussi été l’une des solutions et on a mesuré l’importance des entrepreneurs d’économie sociale.