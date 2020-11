PHOTO KARSTEN MORAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Julie a été éliminée récemment de la populaire émission Occupation double. Elle a conquis le public par sa personnalité colorée et attachante.

Joanne Nguyen

Médecin

De plus, avec sa forme plus ronde que celle des autres candidates et candidats, elle s’est démarquée avec son message de diversité corporelle. La diversité corporelle, un concept avec lequel nous sommes tous d’accord, n’est-ce pas ?

Oui, mais… Le sujet est délicat et mérite d’être nuancé.

Oui, nous devrions apprécier les caractéristiques infinies du corps humain : gros seins, petits seins, cheveux blonds, cheveux gris, 6 pieds 5, 5 pieds 6… la beauté peut s’exprimer sous toutes ses formes. Mais en promouvant la diversité corporelle, il faut faire attention de ne pas banaliser le surpoids ni l’obésité.

L’obésité peut amener plusieurs problèmes de santé tels le diabète, l’apnée du sommeil, l’infertilité et l’arthrose. Elle augmente le risque de certains cancers et a été associée à une espérance de vie réduite. Cette condition gagne en prévalence : en 2018, 63,1 % (17,2 millions) des adultes canadiens avait un excès de poids. Aux États-Unis, des prévisions alarmantes démontrent qu’en 2030, 48,9 % des adultes souffriront d’obésité et 24,2 %, d’obésité grave. Le surpoids est un enjeu majeur et grandissant de notre société.

Cependant, une personne avec un surpoids ne devrait pas être victime de préjugés ni de discrimination. Elle devrait avoir accès aux mêmes occasions que quelqu’un sans surpoids, que ce soit un poste de travail ou une participation dans une téléréalité. Elle a le droit d’être valorisée pour ses qualités et non jugée pour son apparence.

Une des idées qui sous-tend les préjugés contre les personnes avec surpoids est que « c’est de leur faute » : ces personnes ont trop mangé et n’ont pas assez bougé. Certains les voient comme étant paresseux et passifs.

La réalité est que les habitudes de vie ne sont qu’un facteur contribuant à l’obésité, un problème, toutefois, beaucoup plus complexe.

Ses causes sont multifactorielles : la génétique, les facteurs socioéconomiques, les désordres hormonaux, les médicaments et plus encore. C’est pourquoi l’obésité est considérée comme une maladie chronique : une maladie qui doit être abordée de façon holistique et suivie à long terme.

Notre système de santé n’est pas encore adapté à ce problème : le manque de ressources professionnelles et le remboursement incomplet des médicaments sont quelques-uns des défis à relever. Cela dit, des mesures concrètes comme le renouvellement du guide pratique sur la gestion de l’obésité me donnent espoir que nous nous attaquerons mieux à cette maladie dans l’avenir.

Si vous souffrez de surpoids, sachez que vous êtes beau et belle et que vous êtes capable de tout. Vous méritez de vous aimer et vous méritez d’être aimé. Et si vous désirez contrôler votre poids afin d’améliorer votre santé, c’est un choix qui enrichira votre bien-être global. Le but n’est pas de ressembler à Barbie ou à Ken. C’est plutôt de diminuer votre poids de manière sécuritaire à un niveau que vous pouvez maintenir, et de vous sentir bien tout en profitant des bénéfices de santé associés. N’hésitez pas à demander de l’aide à votre médecin.

Donc, la diversité corporelle ? Oui.

S’aimer et prendre soin de sa santé, peu importe son apparence physique ? Encore plus.