Sylvain Charlebois Débats

Subway

Du pain ou du gâteau ?

La COVID-19 a porté un dur coup à la restauration, on le sait bien. Mais pour les restaurants Subway, rien ne va plus. Subway est la plus grande chaîne de restauration au monde avec près de 42 000 établissements, plus que Starbucks et McDonald’s. Mais la chaîne rétrécit rapidement. Elle éprouvait déjà des difficultés avant la pandémie avec la fermeture de plusieurs milliers de restaurants en Amérique du Nord, une multitude de ses franchisés ne survivront pas à l’après-COVID. Et voilà que d’autres problèmes s’acharnent sur Subway.