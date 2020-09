Débats

Investir dans l’apprentissage en ligne pour renforcer l’avenir de notre société

La majorité des étudiantes et étudiants universitaires et leurs parents en conviennent : la prestation en ligne des cours du trimestre d’automne s’inscrit dans une saine logique sur le plan de la santé publique. Toutefois, beaucoup se préoccupent des effets de ce choix de mode de présentation sur la qualité de la formation, la vie étudiante et l’équité sociale.