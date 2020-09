Débats

COVID-19 et actions contre le racisme: le Sénat contribue au débat public

Parce qu’il est plus discret et moins partisan, le Sénat fait peu parler de lui. Et pourtant, la Chambre haute vit sa plus importante transformation depuis sa création, il y a 153 ans. Elle s’éloigne de plus en plus de l’opposition classique entre libéraux et conservateurs que l’on connaît depuis la Confédération.