Débats

Rentrée scolaire: entre l’arbre et l’écorce

Oh, combien j’aspire à cette exaltation familière des préparatifs de la rentrée des classes ! Les nouveaux enseignants, les anciens camarades, un endroit où les enfants se retrouvent pour apprendre et s’épanouir… Après tout, nous savons combien l’éducation est valorisée dans notre société ; combien il est important pour les enfants de passer leurs journées à parfaire leur esprit dans un environnement sécuritaire. Pourtant, le Québec s’apprête à faire subir à des milliers d’enfants et à leur famille une expérience qui, si elle ne fonctionne pas, en exposera plus d’un à un virus que nous avons passé des mois à tenter d’éviter avec diligence.