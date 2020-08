Débats

Réinventer (aussi) le traitement des difficultés scolaires

Le plus grand paradoxe de l’école québécoise est qu’elle est à la fois relativement performante, mais très moyenne dans le traitement des difficultés scolaires. Et le grand tabou à ce chapitre est de refuser de voir que l’école, son organisation et ses approches administratives et pédagogiques font partie du problème et des solutions. Nous perpétuons plutôt une conception « individualisante » de difficultés scolaires sans remettre en cause le rôle de l’institution. Et c’est ainsi que nous continuons de faire « plus pareil comme avant » plutôt que de nous « réinventer », comme le dit l’expression à la mode.