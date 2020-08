Vous êtes la cause et le cœur de la crise, Monsieur le Président

La lettre s’adresse au président du conseil d’administration du Musée des beaux-arts de Montréal, Michel de la Chenelière

Bernard Lévy

Écrivain, ancien directeur de la revue Vie des Arts (1992-2018)

Monsieur le président, il vous semble clair que vous ne réussirez pas à convaincre les membres de la Corporation du MBAM du bien-fondé des mesures que vous avez prises, soit congédier Nathalie Bondil, directrice générale du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), et procéder à la nomination d’une directrice de la conservation sans consulter la directrice générale alors en fonction. À la lumière de propos tenus publiquement par des acteurs de la crise survenue au Musée, il apparaît que ces deux mesures soient liées. Quoi qu’il en soit, vous avez décidé de ne pas convoquer une assemblée générale pourtant demandée par plus d’une centaine de membres en règle de la Corporation du Musée en vous abritant derrière des arguments techniques et juridiques actuellement contestés.

Tout d’abord, vous convenez que les relations de franche amitié que vous entreteniez avec Mme Bondil se sont progressivement dégradées. Cette détérioration coïncide avec votre élection au poste de président du conseil d’administration. Que s’est-il donc passé ?

Je me fonde sur une petite phrase que vous avez émise. « Parce que tu me picosses », avez-vous déclaré à Mme Bondil. Pas la peine d’être un grand linguiste pour déceler dans cette manière de parler le reflet des réticences de la directrice générale à souscrire à vos propos, voire aux idées et aux suggestions du muséologue amateur que vous êtes. Vous laissez ainsi entendre qu’elle battait en brèche l’autorité toute nouvelle que vous conférait le titre de président du C.A. Vos relations ont alors changé de nature.

Frictions et frustrations

Pour éviter toute spéculation, je vais m’en tenir aux faits. La directrice générale a mis sur le compte de la croissance accélérée des projets du Musée accompagnés « de pression et de fatigues » les diverses frictions entre employés et cadres du Musée qui ont effectivement eu lieu et qui vous ont été rapportées. Ces incidents ont été relayés auprès du syndicat des employés. Il vous a été facile de valider plaintes et griefs en comptant sur le truchement diligent d’une entreprise spécialisée en ressources humaines qui ne demandait pas mieux que d’établir un diagnostic de « climat de travail toxique » au Musée. La directrice générale connaît bien son monde : elle travaille au Musée depuis 20 ans. Sans minimiser mais sans grossir non plus la situation, elle a entrepris de réduire les tensions. Pas assez vite ni assez bien à votre gré. Pour mieux mener à bien ses tâches désormais trop lourdes et trop nombreuses (notamment la construction d’une aile du Tout-Monde, ainsi que d’une aile Riopelle), elle a accepté que soit créée une direction de la conservation destinée à la seconder.

L’occasion était propice pour engager une personne qui serait peut-être plus conciliante avec vous. Non seulement avec vous mais avec des mécènes frustrés, comme Stephen Jarislowsky, par exemple, de n’avoir pas pu obtenir que leur collection d’art soit intégrée à celle du Musée par la faute de Mme Bondil. Comme si le comité d’acquisition du Musée n’était pour rien dans ce refus. Qui sait quels autres poids lourds, membres ou non du C.A., ont eu à digérer des frustrations semblables ! Une fois encore, vous avez manifesté votre autorité et celle des membres du C.A. en recrutant Mary-Dailey Desmarais contre la recommandation des membres du comité de sélection et sans même consulter Nathalie Bondil.

D’une part, vous essayez de gagner du temps en refusant de convoquer une assemblée générale. D’autre part, vous essayez d’aller le plus vite possible pour pourvoir le poste désormais vacant par vos soins de directrice/directeur du Musée et de placer ainsi tout le monde devant le fait accompli. Si vous croyez que l’on ne voit pas la manœuvre…

Je me permets de vous rappeler que votre rôle essentiel à titre de président du C.A. du MBAM est de soutenir la directrice générale. Vous devez vous montrer solidaire de ses initiatives. Vous devez l’aider à les réaliser.

Jusqu’ici, elle s’est montrée plutôt bien inspirée, si l’on en juge par tous les succès qu’elle a enregistrés au fil de ses 20 ans au service du Musée. Non seulement elle connaît le Musée mieux que vous, mais elle connaît aussi les rouages d’autres établissements muséaux du même genre que le MBAM avec lesquels elle est en relations constantes. Vous n’aviez aucune raison de ne pas lui faire confiance. Elle compte plus de 30 ans d’expérience, si l’on ajoute ses états de services dans d’autres établissements. Que vaut, en comparaison, votre expérience d’homme d’affaires enrichi dans la vente de manuels scolaires ? Vous prétendez quand même lui apprendre son métier et lui donner des leçons de gestion !

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Michel de la Chenelière au MBAM en 2015

Avant que ne s’installe une crise, vous auriez dû non pas admonester la directrice comme on réprimande un employé récalcitrant, mais résoudre avec elle patiemment les quelques anicroches survenues dans le feu d’actions intempestives. Vous avez choisi la voie des remontrances. Vous vous êtes comporté en patron, en boss à qui l’on obéit. Vous avez renvoyé Nathalie Bondil comme naguère, au XIXe siècle, on aurait mise à la porte une employée de maison prise à chaparder de l’argenterie. Vous auriez dû vous comporter plutôt en haut administrateur d’un bien public dont la gestion relève d’une directrice qui a toujours eu à cœur de répondre, parfois avec à propos et souvent avec audace, à un public dont elle a su se faire aimer et qui, dans une très large proportion, lui témoigne toujours une très haute considération. Pour ne rien dire du dévouement des membres de son équipe.

Vous avez versé des dons au musée qui s’élèvent à quelque 10 millions de dollars. Cette somme très considérable ne vous autorise pas à faire preuve d’ingérence dans les fonctions qui ne sont pas les vôtres et à prendre des libertés avec les règlements que vous êtes tenus de respecter.

J’espère avoir démontré que ce n’est pas tant un conflit qui opposerait la direction générale à certains membres du personnel du MBAM qui est véritablement en cause dans la crise qui affecte le Musée, mais un conflit entre la directrice et le président et, par association, les membres du C.A. Sous des apparences fort vertueuses, vous avez orchestré à votre profit une situation qui porte préjudice au renom du MBAM et que MM. Cogeval et Théberge, et après eux, Mme Bondil, ont contribué à édifier et à fortifier.

Vous êtes la cause et le cœur de la crise, Monsieur le Président. Vous devez donc démissionner. Ce serait plus honorable que d’attendre d’être chassé sous les quolibets et les huées..