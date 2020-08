Débats

Ne sacrifions pas l’éducation musicale

Depuis ses débuts en 1934, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) s’est toujours fait un point d’honneur de jouer un rôle actif dans la communauté et, grâce notamment à ses activités destinées au grand public, de partager la musique symphonique avec le plus grand nombre possible de personnes de tous âges. De nos jours, hors de la période de pandémie, l’OSM propose un programme d’activités et de concerts jeunesse qui rejoint en moyenne chaque année plus de 25 000 jeunes.