Vivre à vélo

C’est beau, le Québec. Vraiment. Pendant les 24 jours qu’on s’est donnés, à quatre, pour partir de Montréal et faire Charlevoix puis le tour de la Gaspésie à vélo, on a plus que jamais eu l’impression d’exister au rythme du territoire, d’être happées par ses paysages. On a vibré avec ses montées, ses descentes. On a été émues plus d’une fois par l’incommensurabilité des horizons.