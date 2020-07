J’accuse les sciences humaines d’être la cause du refus du port du masque.

Frédéric Tremblay

Résident en médecine familiale

J’accuse les sciences humaines du fait que, même si on trouve éventuellement un vaccin contre le coronavirus, certains ne voudront pas le recevoir.

J’accuse les sciences humaines d’avoir insuffisamment contribué à la progression de l’humanité; de n’avoir pas endossé le rôle qui était le leur en termes d’accélération de la production, mais encore plus de la diffusion du savoir.

J’accuse les sciences humaines de s’être trop facilement acceptées comme sciences molles au lieu de chercher à se durcir, à se raffermir, à se méthodiser. Certaines de ses branches l’ont fait. Une grande part de l’économie, en se joignant à cette technique essentielle que sont les mathématiques, est devenue un outil indispensable dans la prise de micro – autant que de macrodécisions. La psychologie expérimentale a incorporé les techniques de laboratoire et s’est rapprochée de la neurologie. Mais pour la plupart, elles se sont contentées de l’idée qu’elles n’avaient pas à viser l’exactitude des sciences naturelles – pire, que cette exactitude leur était inatteignable, vu la trop forte variabilité de leur sujet d’étude. Il y a plus de distance entre deux humains qu’entre deux atomes, d’accord : mais cette richesse de différences elle-même aurait pu être mieux analysée et mieux comprise qu’on la connaît actuellement, si les sciences humaines s’étaient attelées rigoureusement à sa classification et sa description.

J’accuse les sciences humaines, à cause de leur incomplétude, d’être responsables du fait que les conspirationnismes de tout crin tiennent actuellement le haut du pavé; que les citoyens ne comprennent pas que l’autocritique est la base de tout savoir solide; qu’ils n’aient pas de forums pour l’apprendre et pour la pratiquer.

Je n’accuse pas les citoyens conspirationnistes : j’en suis même plutôt fier, eux qui doutent plutôt que de croire docilement. J’accuse les disciplines qui, si elles méritaient ce nom – si elles s’étaient assez autodisciplinées – leur auraient déjà fourni les outils pour que ce doute soit mieux exercé, qu’il permette d’appréhender les données de la microbiologie, de l’épidémiologie, de la politique internationale et du commerce, et d’en tirer la conclusion qu’il est fort improbable que la pandémie soit un complot plutôt qu’une catastrophe.

J’accuse les sciences humaines du relativisme épistémique qui fait que chacun, parce qu’il est capable de prononcer le concept d’« opinion », s’imagine dédouané du débat et de la confrontation des idées sur la place publique. Si elles avaient bien fait leur travail, on comprendrait plus généralement que le principe d’une société démocratique, c’est que toute action doit être approuvée par tous dans la mesure où elle a un impact sur tous; que la plupart du temps, il est plus efficace d’approuver en laissant faire largement; que parfois, quand une conséquence est majoritairement considérée comme trop dommageable, la restriction est nécessaire; que celui qui veut agir doit démontrer en quoi l’impact de son action sur autrui est moindre que ce qu’on dit. De la même manière, la restriction ne se fait pas sans cette démonstration. Une vérité doit justifier la loi; une vérité doit justifier sa contestation. J’accuse les sciences humaines du fait qu’il n’y ait plus de vérité collective, mais des vérités personnelles – aussi bien dire pas de vérité, puisque la « vérité » n’a d’utilité que si elle est consensuelle.

J’accuse les sciences humaines d’une partie des morts que fera la COVID-19 et d’une partie encore plus grande de l’anxiété qu’elle crée. Si les discussions la concernant étaient mieux menées, la crise serait mieux gérée, et on respirerait tous mieux plus vite.

J’accuse les sciences humaines d’avoir failli.