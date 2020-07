L’été dernier, Montréal a connu des records impressionnants de visiteurs et touristes qui ont profité de son accueil chaleureux et de la vive effervescence de ses quartiers pour en faire leur destination de vacances. Que ce soit le temps d’un arrêt de croisière, d’une fin de semaine animée par un événement international ou de plusieurs jours pour visiter ses attraits et découvrir sa gastronomie, Montréal jouissait d’un charme établi qui attirait des millions de personnes, année après année, plus exactement 11,1 millions en 2019.

Yves Lalumière

Président-directeur général de Tourisme Montréal

Chez Tourisme Montréal nous entrevoyions l’année 2020 sous le signe des records de toutes sortes : tourisme d’affaires, tourisme d’agrément, projets au service des Montréalais, murales, ruelles vertes et j’en passe…

Puis, la pandémie. L’implacable réalité.

Signé COVID-19 et marqué par un confinement complet qui a paralysé l’ensemble des activités économiques, culturelles et sociales de la métropole, le printemps dernier a mis la table à l’incertitude comme jamais. Frontières fermées, Montréal, épicentre de la crise au Canada, l’été s’annonçait un long passage à vide et, par-dessus tout, Montréal traînait une réputation injustement entachée d’insécurité sanitaire.

Et pourtant : Montréal s’est munie de mesures sanitaires de calibre mondial, pour accueillir de manière sécuritaire ses citoyens et tous ceux qui viendront pour un jour ou plus. Montréal s’est parée de ses espaces verts, ses plages urbaines, ses nombreuses voies piétonnes et cyclables, ses restaurants, ses hôtels et ses commerces si particuliers. Montréal s’est faite créative pour offrir une expérience à la hauteur de sa réputation. Montréal continue de mettre les bouchées doubles pour rattraper le printemps perdu. Montréal demeure tout aussi belle, unique, généreuse et accueillante qu’auparavant.

Alors, pourquoi négliger Montréal dans vos plans cet été ? Pourquoi ne pas faire de notre ville une destination vacances ?

Surtout, ne me répétez pas l’absence des festivals. Je refuse de croire que la force d’attraction de la métropole repose uniquement sur ceux-ci. Ils y contribuent grandement, soit, mais Montréal possède manifestement un charme et d’autres attraits qui en valent le déplacement.

Alors vraiment, qu’attendez-vous ?

Citoyens, amoureux et fidèles de la métropole, c’est le moment de redonner à Montréal sa personnalité vivante et emblématique. Il est temps de relancer notre métropole, son dynamisme, son économie et sa croissance, pour qu’elle reprenne et poursuive son élan. Elle a besoin de vous pour faire battre la vie au cœur de ses artères et quartiers.

Soyez touristes chez vous, à Montréal. Partez à l’aventure. Découvrez ses richesses insoupçonnées. Sillonnez ses quartiers historiques. Entrez dans ses musées. Goûtez aux saveurs de la gastronomie montréalaise autant locale qu’internationale. Délectez-vous sur ses terrasses ensoleillées. Encouragez ses commerçants locaux. Laissez-vous émerveiller par sa culture diversifiée. Pique-niquez dans ses espaces verts. Planifiez une activité sur le mont Royal. Réservez une nuitée dans ses hôtels et profitez de leur piscine privée. Redécouvrez votre métropole, comme vous n’en prenez peut-être pas toujours le temps.

Relançons l’été à Montréal, tous ensemble, en restituant la valeur estimée de la métropole québécoise, malmenée, oubliée.