Débats

Tout seul ensemble

23 décembre 1979 Ça doit faire cinq heures qu’on roule dans le Grand Marquis de mon père. Ma petite sœur dort sur les cuisses de ma plus grande et moi j’ai ses petits pieds dans mes mains. On est partis de Pointe-aux-Pères pour se rendre à Beauvoir, chez mes grands-parents. Il fait nuit noire et pourtant, on ne voit que du blanc. Il neige depuis qu’on est partis. Fort. Avec la nuit tombée, mon père a mis « les hautes » et c’est comme si on était dans une boule de verre. Mais ça n’a rien de féérique. La tension est à couper à la hache.