Débats

La science et l’identification à Noël

Pendant les années 50 et 60, le public arborait une admiration presque sans borne pour les astronautes, qui étaient vus comme les braves et héros en mesure de faire progresser la science et l’humanité. Cette adoration et cette identification étaient aussi nourries par l’ambition, principalement en lien avec la compétition qui sévissait entre l’URSS et les États-Unis pour être premier à conquérir. Cet orgueil n’a pas été que vain, puisqu’il a poussé à l’excellence et au dépassement.