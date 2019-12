Débats

Programme d'aide au patrimoine : un geste à bonifier

L’Ordre des architectes du Québec se réjouit du lancement du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, annoncé le 5 décembre par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest. Cette annonce vient à point et laisse entendre que le message est passé quant à l’urgence de protéger plus activement notre patrimoine.