Fabrice Vil Débats

Voir la différence

Le 24 novembre dernier, Dominique Anglade a affirmé que le Québec était prêt à élire une femme noire, tout en mentionnant que certains pourraient avoir des réticences à son endroit. Des chroniqueurs et internautes disent que ces propos de Mme Anglade sont calamiteux. D’autres, qu’on s’en fiche que Mme Anglade soit noire, blanche, mauve, jaune ou verte.