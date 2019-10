Les résultats des élections fédérales ont dévoilé un Canada divisé.

Vincent Geloso

Collaboration spéciale

Étant donné qu’elles ont donné une majorité écrasante aux conservateurs, les provinces de l’Ouest, tout comme au début des années 90, se sentent différentes du reste du Canada. Il en va de même au Québec avec la remontée du Bloc québécois. Il est donc peu étonnant que le sujet de la souveraineté soit revenu dans les discussions (tant au Québec qu’en Alberta).

Sans me prononcer sur la désirabilité de la souveraineté du Québec ou de l’Alberta au moment présent, il y a là une occasion de casser un mythe quant aux séparations politiques. Chaque fois que l’idée de la séparation politique d’une province est lancée, le spectre d’un divorce coûteux est mis de l’avant. Il s’agit d’un argument récurrent lancé à ceux qui considèrent une séparation politique. Cet argument fédéraliste a pour but d’inviter à la sobriété politique.

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le drapeau de l’Alberta

Cependant, cet argument est l’un des plus faibles de l’arsenal rhétorique des fédéralistes.

Les études ne soutiennent pas vraiment l’idée d’un effet important de la menace souverainiste sur l’économie.

Par exemple, il existe deux études qui mesurent l’effet du mouvement souverainiste québécois sur la croissance économique du Québec.

La première, produite par Kim Somers et François Vaillancourt, a été publiée dans l’Oxford Review of Economic Policy. En utilisant des méthodes statistiques bien établies pour mesurer l’effet des règnes péquistes sur le rattrapage économique du Québec, Somers et Vaillancourt ne trouvent aucun effet statistiquement significatif. En d’autres mots, les différents règnes du Parti québécois n’ont pas influencé significativement le développement économique du Québec.

La seconde étude, que j’ai coécrite avec Kevin Grier de la Texas Tech University, fait usage d’une méthode relativement nouvelle en science économique. Cette méthode consiste à créer un « Québec sans le Parti québécois » après chacune des deux premières victoires du PQ : celles de 1976 et de 1994. Pour ce faire, il faut créer une combinaison des autres provinces canadiennes afin d’expliquer le mieux possible ce qui se produisait au Québec avant les victoires de 1976 et de 1994. Cette combinaison est projetée vers l’avant (après 1976 et 1994), et la différence entre ces projections et ce qui s’est vraiment produit constitue l’effet causal du Parti québécois sur la croissance économique. Tout comme Somers et Vaillancourt, Grier et moi-même ne trouvons aucun effet positif ou négatif sur la croissance économique. En pratique, la menace souverainiste n’a pas appauvri le Québec.

Séparations pacifiques

Un survol des séparations pacifiques confirme ce résultat. Par exemple, la Suède et la Norvège, au début du XXe siècle, démontrent une continuité économique prononcée. Les deux pays ont continué de croître à une vitesse constante. Il en va de même pour la République tchèque et la Slovaquie à la suite de la désintégration de la Tchécoslovaquie au début des années 90.

Les séparations politiques coûteuses sont celles qui se produisent sur fond de violence.

Il suffit de regarder les séparatistes basques en Espagne et les séparatistes kurdes en Turquie. Ces deux mouvements séparatistes ont fait usage de la violence pour atteindre leurs fins.

En utilisant une méthode similaire à celle que Grier et moi avons utilisée pour le cas québécois, les chercheurs qui ont étudié ces deux cas célèbres remarquent un ralentissement économique dans les régions touchées (égal à environ 10 % du revenu moyen par habitant). Et pourtant, ces mouvements n’ont pas réussi à accomplir leurs objectifs. C’est la violence qui accompagne le processus de séparation qui est coûteuse, et non pas la séparation elle-même.

Il est dur de croire que la séparation possible du Québec ou de l’Alberta produirait des épisodes de violence politique. Ainsi, il est difficile d’invoquer sérieusement le spectre d’un coût énorme à la séparation.

Ce résultat ne devrait pas surprendre. Il démontre, très simplement, l’idée que les désintégrations politiques pacifiques se produisent lorsqu’au moins une des deux parties perçoit des gains nets à la séparation. Rien de très sorcier.

Il existe d’excellents arguments en faveur de demeurer à l’intérieur du cadre fédéral canadien. Celui des coûts de la séparation n’en est pas un. Ceux qui s’inquiètent d’une possible résurgence du mouvement souverainiste au Québec et de l’émergence d’un mouvement similaire en Alberta devraient éviter cet argument. Il vaut mieux miser sur des arguments solides.