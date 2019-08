MusiquePlus s’est éteinte ces derniers jours après 33 ans dans le paysage télévisuel québécois. J’y ai humblement contribué de 1990 à 1996. Possiblement mes plus belles années professionnelles.

Marc Coiteux

Journaliste et ex-animateur à MusiquePlus

Or, cette version de MusiquePlus où j’ai appris tant de choses, fréquenté tant d’artistes, rencontré tant de personnes talentueuses avait depuis longtemps changé de personnalité. On ne refera pas ici le procès des nombreuses incarnations de la chaîne musicale au gré des gestionnaires qui se sont succédé dans l’équipe de direction. Mais on s’est malheureusement éloigné peu à peu de la vocation première imaginée par Pierre Marchand.

Au cours des dernières années, il était clair que les récents propriétaires de la chaîne s’étaient acheté une marque de commerce, un branding fort avec lequel on tentait de véhiculer des contenus tellement loin de sa raison d’être initiale.

De mon côté, je suis aujourd’hui content de la voir enfin rendre l’âme. Son nom, MusiquePlus, rappelait constamment que, jadis, cette télévision était peuplée de gens passionnés par la musique, par la communication et la transmission de la culture de manière très large. On aurait souhaité mieux pour la suite des choses ; qui sait, elle aurait pu devenir une télévision culturelle au même titre qu’ARTV…

MusiquePlus, « la télévidéo en stéréo », s’est éteinte, oui. Mais le paysage culturel d’aujourd’hui est peuplé de nous toutes et tous qui sommes passés par les studios de ses deux incarnations de la rue Sainte-Catherine et de ses balbutiements, boulevard Saint-Laurent.

En télé, en radio, au cinéma, en production, nous sommes des dizaines d’enfants légitimes de cette chaîne. Si MusiquePlus a beaucoup fait comme diffuseur de contenus musicaux, elle a engendré une armée d’ex-musiqueplussiens encore marqués par ce passage professionnel.

Alors longue vie à nous, qui nous chargerons de garder bien vivante cette page télévisuelle originale, créative, indépendante. Unique.