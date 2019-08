Les jeunes libéraux du Québec veulent se rapprocher des francophones et, pour ce faire, ils tentent de nous convaincre que le parti a toujours eu une position interculturaliste.

Marcel Perron

Neuville

Il nous semble cependant que les gouvernements Charest et Couillard ont plutôt démontré un fort penchant pour le multiculturalisme fédéral, bien appuyé par la Charte canadienne des droits.

Si le PLQ veut se démarquer de son passé et ainsi accepter de déplaire à sa base anglophone et allophone, il devra faire des compromis importants sur le renforcement de la langue française et accepter de se doter de politiques plus coercitives envers les nouveaux arrivants pour favoriser une meilleure intégration de ceux-ci.

Pour ce faire, il devra lâcher du lest dans sa défense des libertés individuelles et s’ouvrir franchement vers une reconnaissance des droits collectifs des Québécois.

Si le PLQ ne fait pas cette démarche difficile d’une remise en question de ses politiques traditionnelles, son pas vers l’interculturalisme sera le faux pas cosmétique d’un parti qui veut « faire semblant » pour se donner une image nationaliste vide de contenu. En ce sens, sa position interculturaliste sera une chimère.