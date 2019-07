Oui, nous pouvons éliminer l'hépatite C au Canada

Professeure de médecine, Université de Montréal et CRCHUM, et directrice, Réseau canadien sur l'hépatite C (CanHepC)

Près de 250 000 Canadiens et Canadiennes sont infecté(e)s par le virus de l'hépatite C et 45 % de ces personnes ne sont pas au courant de leur infection et risquent de développer une maladie chronique du foie ou d'autres complications, comme le cancer du foie.

« L'hépatite C cause plus de décès que toute autre maladie infectieuse au Canada. »

Elle affecte de façon disproportionnée certaines populations et communautés - les peuples autochtones, les personnes qui consomment des drogues, les personnes ayant une expérience d'incarcération, les nouveaux et nouvelles arrivant(e)s, les adultes plus âgé(e)s ainsi que les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Pendant 25 ans, nous avions peu de choses à offrir aux personnes atteintes de l'hépatite C : les traitements étaient toxiques et inefficaces. Une des percées médicales les plus importantes de notre époque a tout changé : nous pouvons aujourd'hui offrir des traitements qui sont bien tolérés, simples et dont le taux de guérison dépasse les 95 % nous permettant de franchir un pas de plus vers l'élimination de l'hépatite C. En 2016, le Canada s'est fait signataire de la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique. Cette stratégie demande de réduire de 90 % le nombre de nouveaux cas d'hépatite C d'ici 2030. Douze pays sont sur la bonne voie pour atteindre ce but, mais pas le Canada.

Alors, où est le plan d'action du Canada pour éliminer l'hépatite C ?

Le Canada a beau être un chef de file dans la prévention, les soins et la recherche en hépatite C, nos efforts sont fragmentés. Les soins de santé sont principalement de compétence provinciale et territoriale, ce qui rend difficile le développement d'un plan d'action commun.