États-Unis: les affres d'une démocratie populaire

Mais Fukuyama et bien d'autres ont fait preuve de beaucoup de naïveté. Car, on l'observe malheureusement aujourd'hui, même dans la démocratie la mieux organisée, un danger terrible se fait présent : la promesse d'égalité !

Dans ce contexte, il serait donc largement abusif de parler d'égalité sociale ou de justice pour tous. Pourtant, c'est ce que le président actuel des États-Unis, Donald Trump, prône à haute voix auprès de ses foules partisanes.

Faisant rêver le petit peuple tout en sanctionnant d'autre part l'enrichissement parfois éhonté de ses pairs, il utilise frauduleusement la démocratie comme outil de pouvoir auprès des classes populaires. On se retrouve alors avec une large démocratie de masse en proie au totalitarisme le plus éculé.

À la suite notamment de sa logorrhée médiatique genre Twitter, un verbiage fait d'idées et d'opinions simplistes, les récriminations du petit peuple américain semblent alors pour une première fois prendre les devants de la scène aux États-Unis. Mais ce n'est là qu'apparences au service d'un pouvoir présidentiel fourbe.

Remarquons d'abord qu'il n'est même plus besoin de censure pour faire disparaître les opinions divergentes. Celles-ci se voient plutôt automatiquement absorbées par le flot médiatique populiste que Trump a habilement mis de l'avant.

Non pas qu'on empêche le citoyen récalcitrant de penser ou de s'exprimer. Au contraire, tout citoyen peut se permettre de parler librement. Plusieurs tribunes lui sont accessibles à cet effet. Mais aucune autre parole que celle de cette majorité revampée par cette promesse d'égalité sociale n'aura quelque chance d'aboutir que ce soit.

Envers et contre tous, mais surtout, contre lui-même, même le candidat arborant les idées les plus progressistes finira alors malgré lui par se montrer solidaire à cette mise en scène présidentielle. Car aux États-Unis, par respect et loyauté envers tout pouvoir démocratiquement élu, nul ne saurait refuser de se fondre dans la volonté populaire et cela, même si celle-ci a été préalablement trafiquée par un président spécialiste de reality shows.

C'est notamment ce qui explique l'hésitation à critiquer le président que l'on retrouve aujourd'hui aussi bien chez les républicains que du côté de certains démocrates.