Laurette Champigny-Robillard: le parcours d'une pionnière

En 1957, Laurette Champigny-Robillard travaille dans une agence de placement temporaire pour le personnel de bureau. Elle, qui est féministe depuis toujours grâce à sa grand-mère Georgiana, y apprend les raisons pour lesquelles les femmes reviennent au travail et leurs conditions de vie très différentes de celles des hommes. Elle devient membre de la Chambre de commerce de Montréal puis, en 1964-1965, elle est présidente du Conseil des femmes membres de la Chambre.

Elle a participé à la campagne de Claire Kirkland-Casgrain, la première femme élue à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a travaillé à la révision de la Constitution du Parti libéral du Québec pour donner aux femmes une part égale dans les décisions qui s'y prenaient. Avec Claire Kirkland-Casgrain, elle a aussi participé à l'organisation d'un événement soulignant le 25e anniversaire de l'obtention du droit de vote pour les femmes du Québec.

Durant les années de préparation d'Expo 67, elle a fourni à cette exposition la plus importante cohorte de personnel temporaire. Laurette Champigny-Robillard a fait partie du comité travaillant à la Fédération des femmes du Québec et a siégé, jusqu'en 1973, à son conseil d'administration qui a mis sur pied un comité visant à créer le Conseil du statut de la femme. En 1973, Laurette Champigny a été la première présidente du Conseil du statut de la femme. Nous lui devons le rapport Pour les Québécoises : égalité et indépendance. En 1978, elle est devenue la première présidente de l'Office des personnes handicapées du Québec. En 1986, elle a été nommée sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles.