Le danger des étiquettes

Je m'appelle Maude et j'ai 57 ans. Quand j'étais petite, mes amies s'appelaient France, Chantal, Nathalie et Manon.

À l'époque, mon nom avait une connotation étrange, à tel point qu'on me demandait si c'était mon surnom. J'habitais une rue quelconque dans une banlieue sans histoire dans la région de Québec. Mon père portait un béret, achetait des baguettes et on mettait du fromage puant dessus. Au début, les voisins pensaient qu'on était des Français. Ben non ! On était des Québécois de souche.

Quand on entend aujourd'hui l'expression « Québécois de souche », on pense à une personne francophone, blanche, mal dégrossie, peu ouverte sur le monde et probablement xénophobe. C'est du moins ce que certains médias veulent nous faire avaler.

J'ai ressenti de l'agacement (et non un malaise, ce qui sous-entendrait une certaine culpabilité) en écoutant la réalisatrice du très charmant film La femme de mon frère, Monia Chokri, lors d'une entrevue radiophonique à ICI Première.

La talentueuse réalisatrice, dont le père est d'origine tunisienne, a tout bonnement fait l'équation entre attachement aux valeurs québécoises et xénophobie.

Dans sa vision du monde, les gens sont divisés en catégories bien étanches de l'homme blanc d'un certain âge nécessairement sexiste au nationaliste québécois francophone nécessairement xénophobe.

N'y a-t-il pas là un raccourci ? N'est-ce pas là une conception binaire et réductrice de traiter de xénophobes des gens attachés à leurs valeurs et à leur identité ? Est-on en droit également de dire « pas d'amalgames » ?

Je suis québécoise de souche (eh non, on n'a pas tous la chance d'avoir un parent issu de l'immigration), et je suis attachée à ma culture et aux valeurs qui ont forgé mon identité, tout particulièrement à mes racines francophones.

Selon la conception de Mme Chokri, je ferais partie de ces Québécois de souche vivant dans un repli identitaire malgré le fait d'avoir vécu pendant une quinzaine d'années au Cambodge, au Maroc, en Chine et au Venezuela.

Je serais également xénophobe malgré mon engagement professionnel dans un milieu multiculturel (j'enseigne le français en classe d'accueil à des enfants nouvellement arrivés au Québec).

Au même titre qu'il ne faut pas, et avec raison, faire preuve de discrimination et d'amalgames à l'égard des minorités visibles, il serait également conséquent de ne pas faire de discrimination et d'amalgames à l'égard de la majorité québécoise francophone.

La réalité est beaucoup plus complexe que cela : il faut se méfier de catégoriser les gens dans de petites cases préfabriquées qui les embrigadent et les définissent en leur apposant des étiquettes réductrices.

Je m'appelle Maude, j'ai 57 ans, j'ai vécu dans plusieurs pays, je parle trois langues, je suis ouverte sur le monde, j'enseigne à des jeunes nouvellement arrivés au Québec, je suis fière de mon identité québécoise et je défends ses valeurs. Dans quelle case me placeriez-vous, Mme Chokri ?